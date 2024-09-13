Так, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Попередньо, люди не постраждали.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Охтирку 13 вересня

Росіяни вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумської області. Вранці 13 вересня агресор завдав авіаційного удару по Охтирці, застосувавши КАБ. Зафіксовано один вибух.

Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства,

– повідомили в ОВА.

Додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Також в ОВА закликають дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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