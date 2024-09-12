Вночі проти 12 вересня Росія вдарила по Конотопу. Відомо щонайменше про 13 поранених внаслідок обстрілу.

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Росія атакувала цивільну інфраструктуру

Внаслідок обстрілу поранень зазнали 13 осіб. Відомо, що одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній.

Крім цього, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

На місці працюють усі необхідні служби. Постраждалі отримують допомогу.

Слідчі поліції порушили кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни.

Наслідки удару по Конотопу: дивіться фото