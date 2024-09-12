Окрім того, російська армія втрачає сотні одиниць військової техніки та зброї. Загальна вартість знищеної техніки сягає сотні мільйонів доларів.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 630 200 (+1270) осіб,
  • танків – 8 653 (+11),
  • бойових броньованих машин – 16 955 (+17),
  • артилерійських систем – 18 009 (+73),
  • РСЗВ – 1184 (+2),
  • засоби ППО – 945 (+2),
  • літаків – 369 (+1),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),
  • крилаті ракети – 2 591 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93),
  • спеціальна техніка – 3 061 (+2).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ