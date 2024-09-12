Окрім того, російська армія втрачає сотні одиниць військової техніки та зброї. Загальна вартість знищеної техніки сягає сотні мільйонів доларів.
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Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 630 200 (+1270) осіб,
- танків – 8 653 (+11),
- бойових броньованих машин – 16 955 (+17),
- артилерійських систем – 18 009 (+73),
- РСЗВ – 1184 (+2),
- засоби ППО – 945 (+2),
- літаків – 369 (+1),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),
- крилаті ракети – 2 591 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93),
- спеціальна техніка – 3 061 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ