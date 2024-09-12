Кроме того, российская армия теряет сотни единиц военной техники и оружия. Общая стоимость уничтоженной техники достигает сотни миллионов долларов.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 630 200 (+1270) человек,
  • танков – 8 653 (+11),
  • боевых бронированных машин – 16 955 (+17),
  • артиллерийских систем – 18 009 (+73),
  • РСЗВ – 1184 (+2),
  • средства ПВО – 945 (+2),
  • самолетов – 369 (+1),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43),
  • крылатые ракеты – 2 591 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93),
  • специальная техника – 3 061 (+2).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ