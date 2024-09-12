Кроме того, российская армия теряет сотни единиц военной техники и оружия. Общая стоимость уничтоженной техники достигает сотни миллионов долларов.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 630 200 (+1270) человек,

танков – 8 653 (+11),

боевых бронированных машин – 16 955 (+17),

артиллерийских систем – 18 009 (+73),

РСЗВ – 1184 (+2),

средства ПВО – 945 (+2),

самолетов – 369 (+1),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43),

крылатые ракеты – 2 591 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93),

специальная техника – 3 061 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ