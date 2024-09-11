О инциденте с российским истребителем сообщил ряд телеграмм-каналов, в частности "Крымский ветер", который отслеживает активность захватчиков на оккупированном полуострове. Более того, писали о потере и российские источники. Официальной информации все еще не было.

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Предположительно, Су-30 затонул

Российский самолет поднялся с аэродрома "Саки" и успел выпустить 4 из 6 ракет Х-31П по морским вышкам, после чего исчез с радаров. На поиски самолета было поднято два вертолета и самолет Ан-26.

"Масляное пятно и обломки самолета были найдены в 80 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут. Сбитие самолета произошло примерно в 3:27", – сообщали мониторинговые каналы.

Что известно о пилоте

По данным мониторинговых каналов, на борту были летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А., оба в звании капитана.

Степанишин Егор Владимирович капитан, 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк (военная часть 59882, город Саки), 1 авиационная эскадрилья.

Отмечают, что оккупант 1996 года рождения.



Степанишин предположительно затонул вместе с Су-30 / Фото из телеграмм-каналов

Заметьте. По предварительным данным, самолет за 50 миллионов долларов был сбит ракетой, выпущенной бойцами ГУР из ПЗРК, который нашелся на одном из катеров. Однако, украинская сторона пока никак не комментировала причастность к исчезновению российского истребителя.