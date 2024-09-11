Про інцидент із російським винищувачем повідомила низка телеграм-каналів, зокрема "Кримський вітер", який відстежує активність загарбників на окупованому півострові. Ба більше писали про втрату і російські джерела. Офіційної інформації усе ще не було.

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Імовірно, Су-30 затонув

Російський літак піднявся з аеродрому "Саки" і встиг випустити 4 з 6 ракет Х-31П по морських вишках, після чого зник з радарів. На пошуки літака було піднято два вертольоти і літак Ан-26.

"Масляна пляма та уламки літака були знайдені за 80 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут. Збиття літака сталося приблизно о 3:27", – повідомляли моніторингові канали.

Що відомо про пілота

За даними моніторингових каналів, на борту були льотчик Степанишин Є.В. і штурман Фомін Д.О., обидва у званні капітана.

Степанишин Єгор Володимирович капітан, 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк (військова частина 59882, місто Саки), 1 авіаційна ескадрилья.

Зазначають, що окупант 1996 року народження.



Степанишин імовірно затонув разом із Су-30 / Фото з телеграм-каналів

Зауважте. За попередіми даними, літак за 50 мільйонів доларів був збитий ракетою, випущеною бійцями ГУР з ПЗРК, який знайшовся на одному з катерів. Однак, українська сторона наразі ніяк не коментувала причетність до зникнення російського винищувача.