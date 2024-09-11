За попередньою інформацією, цей борт разом з СУ-35 проводив пуски ракет Х-31П по Україні. Після того, як Су-30 випустив чоти з шести доступних боєприпасів, він зник з радарів.

Дивіться також У Росії двоє підлітків підпалили Мі-8

Що відомо про зникнення Су-30

Відомо, що ворожий Су-30 базувався на аеродромі в Краснодарському краї.

Зараз у льотних частинах метушня з приводу неповернення борта на аеродром, проводяться пошуки в морі,

– повідомляє моніторингова група.

Там додали, що у пошуковій операції беруть участь вертольоти Мі-8 та Ка-27.

Також було опубліковано карту, де позначене місце, в якому буцімто знайдено масляну пляму діаметром близько 3 кілометрів, а також уламки літака, зокрема крило. Втім, росіянам не вдалося нічого підняти.

Де міг впасти Су-30 / Фото "Кримського вітру"

Важливо! Наразі будь-яка офіційна інформація, щодо збиття/падіння російського літака Су-30 відсутня.