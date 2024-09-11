Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив орієнтовну статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 11 вересня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 628930 (+1140) осіб,
- танків – 8642 (+2);
- бойових броньованих машин – 16938 (+13);
- артилерійських систем – 17936 (+56);
- РСЗВ – 1182 (+2);
- засобів ППО – 943 (+1);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57);
- крилатих ракет – 2591 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58);
- спеціальної техніки – 3059 (+6).
Втрати ворога на 11 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ