Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив орієнтовну статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 11 вересня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 628930 (+1140) осіб,
  • танків – 8642 (+2);
  • бойових броньованих машин – 16938 (+13);
  • артилерійських систем – 17936 (+56);
  • РСЗВ – 1182 (+2);
  • засобів ППО – 943 (+1);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57);
  • крилатих ракет – 2591 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58);
  • спеціальної техніки – 3059 (+6).


Втрати ворога на 11 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ