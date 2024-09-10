Українські захисники успішно знищили особовий склад та техніку ворога. Нагадаємо, що лише за минулу добу російська армія втратила 1380 бійців.

Дивіться також Темпи зросли мінімум у 6 разів: у Росії стрімко набирають контрактників

Як ЗСУ дали відсіч окупантам на Харківщині

У 92 ОШБр імені Івана Сірка розповіли, як російські війська намагалися штурмувати позиції бригади на Харківщині.

Як росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: дивіться відео

Окупанти використали для штурму три одиниці броньованої техніки – дві БМП-2 та один танк Т-72. Рухалися ворожі війська в напрямку України та позицій 92 бригади.

Наші хлопці "гаряче" зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК "Ахіллес", підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки,

– розповіли військові.

В результаті бойової роботи усю техніку ворога, яка залучалася до штурму, а також особовий склад ворога, було знищено.