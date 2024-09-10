Украинские защитники успешно уничтожили личный состав и технику врага. Напомним, что только за минувшие сутки российская армия потеряла 1 380 бойцов.

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Как ВСУ дали отпор оккупантам на Харьковщине

В 92 ОШБр имени Ивана Сирко рассказали, как российские войска пытались штурмовать позиции бригады на Харьковщине.

Как россияне пытались прорваться через границу на Харьковщине: смотрите видео

Оккупанты использовали для штурма три единицы бронированной техники – два БМП-2 и один танк Т-72. Двигались вражеские войска в направлении Украины и позиций 92 бригады.

Наши ребята "горячо" встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБПАК "Ахиллес", подразделения БПЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки,

– рассказали военные.

В результате боевой работы вся техника врага, которая привлекалась к штурму, а также личный состав врага, были уничтожены.