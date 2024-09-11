Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил ориентировочную статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 11 сентября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 628930 (+1140) человек,

танков – 8642 (+2);

боевых бронированных машин – 16938 (+13);

артиллерийских систем – 17936 (+56);

РСЗО – 1182 (+2);

средств ПВО – 943 (+1);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14990 (+57);

крылатых ракет – 2591 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 24388 (+58);

специальной техники – 3059 (+6).



Потери врага на 11 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ