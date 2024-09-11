Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил ориентировочную статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 11 сентября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 628930 (+1140) человек,
- танков – 8642 (+2);
- боевых бронированных машин – 16938 (+13);
- артиллерийских систем – 17936 (+56);
- РСЗО – 1182 (+2);
- средств ПВО – 943 (+1);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14990 (+57);
- крылатых ракет – 2591 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 24388 (+58);
- специальной техники – 3059 (+6).
Потери врага на 11 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ