Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що під час тривоги у повітряний простір регіону залетів один "Шахед". Його вдалося ліквідувати, однак є шкода через уламки.

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Атака "Шахеда" на Львівську область

Максим Козицький зазначив, що повітряна тривога у Львівській області тривала з 03:56 по 04:32. Сили ППО ПвК "Захід" знищили один російський дрон, який залетів на територію регіону.

Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки,

– повідомив Козицький.

Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. На щастя, повідомлень про жертв чи постраждалих станом на 7:10 не надходило.

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Зазначимо, що безпілотник підлетів до Львова майже впритул близько 04:30. Місцеві мешканці почули звуки вибухів. І монітори повідомили, що цей дрон вдалося збити.