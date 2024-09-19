В КОВА повідомили про роботу ППО о 22:55. Ворог запустив "Шахеди" близько дев'ятої вечора, і досить швидко вони дісталися столичного регіону.

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Що відомо про вибухи на Київщині увечері 19 вересня

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в КОВА.

Там традиційно закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. І, звісно, не нехтувати правилами безпеки, натомість залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де зараз тривога

На 23:00 19 вересня тривога охопила більшу частину України. А Повітряні сили та моніторингові канали постійно повідомляють про нові небезпеки.

Ця карта інтерактивна, тож дані щодо тривог оновлюються автоматично.

На 23:10 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" продовжує рух:

на південному сході від Києва курсом на південний захід.

на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву.

на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

на південний захід від Сум курсом на Харківщину.

на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину.

на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

Зверніть увагу! Найшвидше про тривоги та вибухи в Україні ви можете дізнатися в телеграмі 24 Каналу.