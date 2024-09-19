В КОВА сообщили о работе ПВО в 22:55. Враг запустил "Шахеды" около девяти вечера, и довольно быстро они добрались до столичного региона.

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Что известно о взрывах на Киевщине вечером 19 сентября

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в КОВА.

Там традиционно призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников. И, конечно, не пренебрегать правилами безопасности, а оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где сейчас тревога

На 23:00 19 сентября тревога охватила большую часть Украины. А Воздушные силы и мониторинговые каналы постоянно сообщают о новых опасностях.

Эта карта интерактивная, поэтому данные по тревогам обновляются автоматически.

На 23:10 Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" продолжает движение:

на юго-востоке от Киева курсом на юго-запад.

на севере Черкасской области курсом на Белую Церковь.

на западе Полтавщины курсом на Киевщину и на востоке Полтавщины курсом на Днепропетровщину.

на юго-запад от Сум курсом на Харьковщину.

на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину.

на север от Николаева курсом на северо-запад.

Обратите внимание! Быстрее всего о тревогах и взрывах в Украине вы можете узнать в телеграме 24 Канала.