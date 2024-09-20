11 вересня окупанти перейшли у контрнаступ на Курському напрямку. Реагуючи на цю подію, президент Зеленський заявив, що усе відбувається за українським планом. Вже 18 вересня у ЗСУ оголосили, що контрнаступальні дії ворога на Курщині вдалося зупинити. Ситуація стабілізувалася, хоча росіяни досягли часткового успіху, увійшовши в один з населених пунктів.

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Плани Кремля на Курщину

Російська влада не полишає намірів у найближчий час витіснити Сили оборони з Курщини. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що Путін поставив завдання своїм військам вибити українські сили з Курської області до середини жовтня 2024 року. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна" 19 вересня із посиланням на анонімні джерела. Відомо, що на Курщині ворог зосередив 37 тисяч військовослужбовців.

Джерела наголошують, що Кремль хотів розмістити в Курській області угруповання сил, яке мало б перевагу над українськими у п'ять разів, перед початком контрнаступу. Однак росіянам цього зробити не вдалося.

Наразі окупанти проводять контратаки на цій ділянці фронту, однак ще не розгортали широкомасштабних бойових дій.

Аналітики підкреслюють, що постійні контрнаступальні операції в Курській області вимагатимуть від росіян передислокації додаткових підрозділів з України.

Не відмовилися від ідеї "буферної зони"

Як повідомляють джерела "РБК-Україна", Кремль також наказав своїм військам до 30 жовтня створити "буферну зону" на території "прикордонних областей, що межують з Росією". Йдеться про українську північні регіони.

Влітку окупанти спробували створити "буферну зону" на півночі Харківщини, однак їм вдалося просунутися вглиб області не більше ніж на 10 кілометрів.

Раніше президент Зеленський, пояснюючи необхідність операції у Курській області, казав, що вона була покликана зірвати плани ворога щодо наступу на Сумщину.