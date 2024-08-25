Відповідну заяву президент озвучив в інтерв'ю індійським ЗМІ сьогодні, 25 серпня. За його словами Суми були наступною ціллю росіян після Харкова.

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Зеленський пояснив причину операції у Курській області

Як зауважив український президент, Росія підготувала вторгнення на Харківщині й хотіла захопити півторамільйонне місто Харків. За його словами, нашим військам вдалося зірвати цю наступальну операцію. Наступним кроком противника стало б місто Суми.

Наступний крок був, і вони (росіяни – 24 Канал) вже все підготували, на півночі нашої держави, якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто, і ми раніше це змогли зробити,

– заявив Зеленський.

Глава держави додав, що російський диктатор Владімір Путін повинен відчувати цю війну, і "він її відчуватиме". До слова, ЗСУ здобули контроль над складами боєприпасів ворога в Курській області, що позитивно відобразилося на військовій операції українських сил.