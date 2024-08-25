Про це наголосив в етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що росіяни залежні від транспортних зв'язків, бо Курська, Воронезька, Бєлгородська області – це ті території, про які Росія вважала, що вони ніколи не будуть атаковані. Тому логістику там росіяни не вибудовували, а концентрація російської військової машини передбачалась в Україні, на окупованих територіях.

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Наступальний потенціал росіян послабиться

Чим більше військ російське командування буде переміщувати в Курську область для посилення свого угруповання там, тим швидше це призведе до послаблення наступального потенціалу противника на фронті в Україні.

Росія починає переміщувати війська з Криму, частину вже перетягнула з поля бою, але вона незначна. Однак все-таки декілька тисяч, можливо, вже й десяток тисяч солдатів Росія була вимушена зняти для того, аби підсилити військо на Курщині,

– розповів Тимочко.

Росіяни формують план переміщення військ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ припустив, що лише зараз російське командування почало формувати план переміщення військ, це дуже клопітка й важка робота. Для того, щоб перебазувати декілька тисяч бійців, потрібна величезна кількість автотранспорту, залізниця.

"Має змінюватися їхнє цільове призначення, маршрути, графіки. Це великий обсяг роботи, бо війська треба розмістити, організувати їхнє харчування, злагодження, уникнути хаосу під час пересування, аби не було розтягування військ і т.д. Треба налагодити підвіз пального, зброї. Як мінімум, екіпірування одного бійця – це 30 кілограмів, тобто треба возити тони зброї", – пояснив Тимочко.

Експерт наголосив, що нині навіть той російський військовий контингент, який опинився в оперативному оточенні біля річки Сейм, російське командування не може забезпечити належними засобами оборони, хоча цим солдатам зараз першочергово це потрібно.

Росіянам на Курщині треба хоча б 50 тисяч бійців

Росіяни наразі переміщують свої сили в Курську область і будуть це робити надалі. Тимочко пояснив, що з часом стане відомо, скільки саме вони перекинули військ в цей регіон.

Видання The New York Times написало, що росіянам треба там як мінімум 50 тисяч бійців, я про це вже говорив раніше, але все-таки їм доведеться ще більше перетягнути, щоб була змога підготувати контрнаступ,

– озвучив Тимочко.

Путін, на думку голови Ради резервістів Сухопутних військ, буде обов'язково вимагати від російського командування вибити ЗСУ з Курщини. Тому на лінії фронту в Україні росіянам доведеться зменшити свої апетити, залишити тільки пріоритетні напрямки для наступу.

Але хоч не будуть готувати нові додаткові наступи й не будуть мати ініціативу по всій лінії фронту. Це змінює всю тактику і стратегію ведення цієї війни,

– підсумував Тимочко.