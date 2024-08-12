Однак попри таку зміну сил протягом останніх днів ворог посилив свої штурмові дії на інших напрямках фронту. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише 24 Канал.

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Лиховій повідомив про перекидання військ ворога на Курський напрямок

Так, я підтверджую, за даними розвідки, про те, що є переміщення, зокрема із Придніпровського напрямку, й не тільки, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, ну й очевидно, що й на Курський,

– розповів він.

За словами Лиховія, таким чином росіяни перекидають свої сили туди, де мають найбільше "дірок" в обороні. Однак, як він зауважив, тут є дещо "обернена логіка", де потрібно зрозуміти у чому "підступ", оскільки за наявності більшої кількості окупантів на лінії фронту, штурмових дій було менше.

"Коли їх почали повертати на Курський напрямком, відбулося різке пожвавлення на Придніпровському напрямку, на Лівобережжі Дніпра. Необхідно, аби минуло кілька днів, аби зрозуміти, чи це були російські демонстраційні дії, коли вони хочуть нібито показати, що попри зменшення їхніх захисних порядків вони спроможні атакувати далі, чи це, можливо, якийсь інший задум", – пояснив речник.

Зауважимо, сьогодні Володимир Зеленський під час Ставки Верховного головнокомандувача офіційно підтвердив, що наші захисники проводять операції на території Росії, у Курській області.