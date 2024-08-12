Однако несмотря на такую смену сил в течение последних дней враг усилил свои штурмовые действия на других направлениях фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, пишет 24 Канал.

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Лиховий сообщил о переброске войск врага на Курское направление

Да, я подтверждаю, по данным разведки, о том, что есть перемещение, в частности с Приднепровского направления, и не только, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, ну и очевидно, что и на Курское,

– рассказал он.

По словам Лиховия, таким образом россияне перебрасывают свои силы туда, где имеют больше всего "дыр" в обороне. Однако, как он заметил, здесь есть несколько "обратная логика", где нужно понять в чем "подвох", поскольку при наличии большего количества оккупантов на линии фронта, штурмовых действий было меньше.

"Когда их начали возвращать на Курское направление, произошло резкое оживление на Приднепровском направлении, на Левобережье Днепра. Необходимо, чтобы прошло несколько дней, чтобы понять, были ли это российские демонстрационные действия, когда они хотят якобы показать, что несмотря на уменьшение их защитных порядков они способны атаковать дальше, или это, возможно, какой-то другой замысел", – пояснил спикер.

Заметим, сегодня Владимир Зеленский во время Ставки Верховного главнокомандующего официально подтвердил, что наши защитники проводят операции на территории России, в Курской области.