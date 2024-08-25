Об этом рассказал в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что россияне зависимы от транспортных связей, потому что Курская, Воронежская, Белгородская области – это те территории, которые Россия считала, что они никогда не будут атакованы. Поэтому логистику там россияне не выстраивали, а концентрация российской военной машины предполагалась в Украине, на оккупированных территориях.

Смотрите также Кого Путин обвиняет в событиях на Курщине: диктатор сделал показательный шаг

Наступательный потенциал россиян ослабнет

Чем больше войск российское командование будет перемещать в Курскую область для усиления своей группировки там, тем быстрее это приведет к ослаблению наступательного потенциала противника на фронте в Украине.

Россия начинает перемещать войска из Крыма, часть уже перетащила с поля боя, но она незначительна. Однако все-таки несколько тысяч, возможно, уже и десяток тысяч солдат Россия была вынуждена снять для того, чтобы усилить войско на Курщине,

– рассказал Тимочко.

Россияне формируют план перемещения войск

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск предположил, что только сейчас российское командование начало формировать план перемещения войск, это очень хлопотная и тяжелая работа. Для того чтобы перебазировать несколько тысяч бойцов, нужно огромное количество автотранспорта, железная дорога.

"Должно меняться их целевое назначение, маршруты, графики. Это большой объем работы, потому что войска надо разместить, организовать их питание, слаживание, избежать хаоса во время передвижения, чтобы не было растяжения войск и т.д. Надо наладить подвоз горючего, оружия. Как минимум, экипировка одного бойца – это 30 килограммов, то есть надо возить тонны оружия", – объяснил Тимочко.

Эксперт отметил, что сейчас даже тот российский военный контингент, который оказался в оперативном окружении у реки Сейм, российское командование не может обеспечить надлежащими средствами обороны, хотя этим солдатам сейчас в первую очередь это нужно.

Россиянам на Курщине надо хотя бы 50 тысяч бойцов

Россияне сейчас перемещают свои силы в Курскую область и будут это делать в дальнейшем. Тимочко объяснил, что со временем станет известно, сколько именно они перебросили войск в этот регион.

Издание The New York Times написало, что россиянам надо там как минимум 50 тысяч бойцов, я об этом уже говорил ранее, но все-таки им придется еще больше перетянуть, чтобы была возможность подготовить контрнаступление,

– озвучил Тимочко.

Путин, по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск, будет обязательно требовать от российского командования выбить ВСУ с Курщины. Поэтому на линии фронта в Украине россиянам придется уменьшить свои аппетиты, оставить только приоритетные направления для наступления.

Но хоть не будут готовить новые дополнительные наступления и не будут иметь инициативу по всей линии фронта. Это меняет всю тактику и стратегию ведения этой войны,

– подытожил Тимочко.