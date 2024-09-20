У дописі UA_REG ідеться саме про наземний роботизований комплекс із мінометом. Наземні дрони дедалі більше впливатимуть на розвиток війни, вже очевидно, що за ними майбутнє. Українські виробники поєднали гранатометну турель "Буря" компанії Frontline та наземну платформу НРК "Терміт". У результаті створили наземний дрон-гранатомет із чудовими характеристиками.

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Як наземний дрон допомагає ССО воювати в Курській області

Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни. Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу, FPV та міномету. Результат: частина противника знищена, решта втекла. НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV, проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення,

– сказано в повідомленні бійців.

Робота наземного дрона на Курщині: дивіться відео

У "Мілітарному" розкрили назву дрона – це "Лють". Він має передню підвіску та передні поворотні колеса, що дає підвищену прохідність.

А осінтери навіть указали місце, де відпрацював безпілотник. Мова про селище Волфіно.

Характеристики дрона "Лють":