Про це передає 24 Канал з посиланням на компанію Frontline. Після бурхливого розвитку FPV-дронів, БпЛА-розвідників і систем РЕБ логічно починається розвиток наземних дронів. Глава ГУР Кирило Буданов прогнозував, що протягом року їхня кількість виросте в декілька разів.

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Що відомо про дрон-гранатомет

Роботизована турель "Буря" під 40-міліметровий гранатомет Mk 19 та багатофункціональний НРК "Терміт" завершили інтеграцію в єдину бойову систему. Цей новий продукт дозволить військовослужбовцям ЗСУ вести вогонь з гранатомета Mk 19 на відстані, не наражаючи себе на небезпеку. Шасі "Терміт" має запас ходу 20 кілометрів, забезпечуючи стабільний зв'язок і можливість маневрування навіть у складних умовах. Гранатометна турель "Буря" дозволяє проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора,

– мовиться в підписі до ролика.

Деякі параметри розробки / Скриншоти 24 Каналу

Такий дрон цінний тим, що зможе вберегти життя наших військових. Він чудово просувається вперед і стріляє, тож може значно спростити роботу бійцям.

"Система автоматичного наведення на турелі працює дуже точно, навіть краще за оператора, особливо при стрільбі по кількох цілях. Великий плюс у тому, що турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитись між цілями, забезпечуючи точне ураження в радіусі 20-30 метрів", – так "Мілітарному" повідомив військовий підрозділу, який тестував систему.

Дуже важливо, що керувати пристроєм можна з укриття: софтверна частина розроблена так, що дозволяє зручно націлюватись за допомогою ноутбука або планшета, перебуваючи в укритті на відстані від турелі.

А ще дрон вправно долає перешкоди. На відео, оприлюдненому Frontline, помітно, як плавно він рухається.



Дрон-гранатомет спокійно переїздить через дерево / Скриншот 24 Каналу

Бойова система перебуває на етапі передзамовлень та готова до серійного виробництва.