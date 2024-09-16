Як зауважив Кирило Буданов під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, кожна технологічна інновація однієї сторони призводить до відповіді іншої сторони. Наприклад, видання The Hill розповіло, як Україна пристосувала танки Abrams для бою в наших реаліях, зробивши їх невразливими для дронів.

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Чи дивують Буданова темпи технологічного прогресу

Мене вже давно нічого не дивує. Ми тут бачили вже все, що тільки можна придумати, бачили з усіх куточків світу – з дуже Далекого Сходу до Заходу. Що нас буде чекати щодо розвитку технологій? Посилення безпілотних технологій, і цьому є дуже просте пояснення, яке мало хто каже вголос. На жаль, люди слабкі глобально, і коли є шанс, вмерти або не вмерти, вони завжди виберуть не вмерти, сто відсотків. А дрони страху не мають,

– наголосив очільник розвідки.

Як повідомив Буданов, наразі розпочався новий виток технологій – наземні роботи. Згодом стане зрозуміло, наскільки вони дадуть про себе знати, але попередній прогноз такий – протягом року їхня кількість виросте в декілька разів.

"Люди не поспішають іти в бій. І якщо можна послати десять дронів або одного солдата – завжди виберуть послати десять дронів, повірте мені", – підсумував він.

Безпілотники будуть впливати на всі війни найближчі 50 років

В історії війн завжди була гонитва технологій. Кожне технологічне рішення призводило до появи контрзаходу, тож очевидно, що з розвитком дронів будуть розвиватися й РЕБи.

До прикладу, в Другій світовій війні було змагання між товщиною броні та калібром гармати або потужністю танкового двигуна і прохідністю. Це завжди йде поряд, повірте мені. Якщо хтось розвиває дрони, то хтось буде розвивати радіоелектронну боротьбу і навпаки. Але оскільки дрони стали візитівкою цієї війни і впливатимуть на всі війни найближчих, мабуть, 50 років, ці дві технології будуть завжди йти поряд – розвиток дронів і розвиток боротьби з цими дронами, тобто радіоелектронної боротьби,

– підсумував розвідник.