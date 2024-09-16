Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді.

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Росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і Кремль, ймовірно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах,

– ідеться у звіті.

Наразі російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки.

Росії доведеться мобілізовувати ресурси

Тож, як наголосили в Інституті, російській владі, ймовірно, доведеться ще більше зусиль докласти для того, аби "мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість".

Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси. Незрозусіло, чи зможе оборонна промисловість країни-агресора виробляти достатньо продукції, щоб витримати втрату техніки, якої зазнають російські війська в Україні,

– наголосили в ISW.

Співпраця Росії з КНДР

Керівник ГУР МО Кирило Буданов звернув увагу на роль Північної Кореї як найвпливовішого військового союзника Росії. Оскільки поставки північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії мають значний вплив на динаміку війни.

Довідково. Північна Корея поставила в Росію 4,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

Аналітики додали,що підтримка Північної Кореї і раніше дозволяла Росії зберігати перевагу в артилерії над Україною.

"Росія використовувала ці переваги для підтримки наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", – пояснили в американському Інституті.

Там також звернули увагу, що російська влада останнім часом активізувала військову співпрацю з Північною Кореєю, про що свідчить візит голови Ради безпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяна 13 вересня і візит Путіна в червні 2024 року, коли Путін підписав угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" з президентом Північної Кореї Кім Чен Ином.

Росія може зіткнутися зі зменшенням обсягів запасів озброєнь і техніки,

– наголосили аналітики.

Це відбудеться, як мінімум з двох причин:

у випадку неспроможності глобально обійти санкції Заходу,

якщо не зможе розширити взаємодію з іноземними партнерами, аби отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення.

На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.