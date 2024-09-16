Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре.

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Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах,

– говорится в отчете.

Сейчас российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники.

России придется мобилизовать ресурсы

Поэтому, как отметили в Институте, российской власти, вероятно, придется еще больше усилий приложить для того, чтобы "мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность".

Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы. Непонятно, сможет ли оборонная промышленность страны-агрессора производить достаточно продукции, чтобы выдержать потерю техники, которой испытывают российские войска в Украине,

– отметили в ISW.

Сотрудничество России с КНДР

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как влиятельного военного союзника России. Поскольку поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют значительное влияние на динамику войны.

Справочно. Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Аналитики добавили,что поддержка Северной Кореи и раньше позволяла России сохранять преимущество в артиллерии над Украиной.

"Россия использовала эти преимущества для поддержки наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу", – объяснили в американском Институте.

Там также обратили внимание, что российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года, когда Путин подписал соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Россия может столкнуться с уменьшением объемов запасов вооружений и техники,

– отметили аналитики.

Это произойдет, как минимум по двум причинам:

в случае неспособности глобально обойти санкции Запада,

если не сможет расширить взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения.

По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.