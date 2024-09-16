Как заметил Кирилл Буданов во время встречи Ялтинской европейской стратегии, каждая технологическая инновация одной стороны приводит к ответу другой стороны. Например, издание The Hill рассказало, как Украина приспособила танки Abrams для боя в наших реалиях, сделав их неуязвимыми для дронов.

Смотрите также Россия столкнется с дефицитом вооружения для войны, – ISW

Удивляют ли Буданова темпы технологического прогресса

Меня уже давно ничего не удивляет. Мы здесь видели уже все, что только можно придумать, видели со всех уголков мира – с очень Дальнего Востока до Запада. Что нас будет ждать в развитии технологий? Усиление беспилотных технологий, и этому есть очень простое объяснение, о котором мало кто говорит вслух. К сожалению, люди слабы глобально, и когда есть шанс, умереть или не умереть, они всегда выберут не умереть, сто процентов. А дроны страха не имеют,

– подчеркнул глава разведки.

Как сообщил Буданов, сейчас начался новый виток технологий – наземные роботы. Впоследствии станет понятно, насколько они дадут о себе знать, но предварительный прогноз такой – в течение года их количество вырастет в несколько раз.

"Люди не спешат идти в бой. И если можно послать десять дронов или одного солдата – всегда выберут послать десять дронов, поверьте мне", – подытожил он.

Беспилотники будут влиять на все войны ближайшие 50 лет

В истории войн всегда была гонка технологий. Каждое технологическое решение приводило к появлению контрмеры, поэтому очевидно, что с развитием дронов будут развиваться и РЭБы.

К примеру, во Второй мировой войне было соревнование между толщиной брони и калибром пушки или мощностью танкового двигателя и проходимостью. Это всегда идет рядом, поверьте мне. Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу и наоборот. Но поскольку дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны ближайших, видимо, 50 лет, эти две технологии будут всегда идти рядом – развитие дронов и развитие борьбы с этими дронами, то есть радиоэлектронной борьбы,

– подытожил разведчик.