Тому наші захисники постійно модифікуються, збирають кошти на кращі установки. Це 24 Каналу зауважив командир fpv розрахунку батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Ігор Пиць.

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"У нас із захистом все на достатньому рівні. Але ворог старається якось обходити наші системи РЕБ. Для того ми постійно модифікуємося, дозбируємо кошти на нові РЕБи, на серйозніші, кращі установки, які будуть захищати наших бійців на лінії фронту", – підкреслив він.

Ворог використовує оптоволокно

Ігор Пиць зазначив, що, зокрема, російські загарбники використовують оптоволокно. Мовиться про більш точні безпілотники, однак вони обмежені у дальності.

Одна річ з ноу-хау, які вони використовують – це оптоволокно. Але вони доволі сильно обмежені в дальності і в можливості маневрування такими дронами. Тобто це дрони, які використовуються більш точно, які летять по прямій лінії або можуть буквально завдавати ураження у певній зоні,

– пояснив він.

Такі оптоволоконні дрони є і в українських військових. ЗСУ намагаються бути мобільними та не дозволяти ворогу мати перевагу у цій галузі.