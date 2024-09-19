Загалом, на всій лінії фронту відбулося 187 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До теми Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де намагається наступати ворог

Харківський напрямок: ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Окрім того, на цій ділянці фронту російська армія не припиняє обстрілів цивільного населення.

Куп'янський напрямок: за добу Сили оборони відбили 15 російських атак. Українські захисники відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

Росіяни атакують в напрямку Куп'янська: дивіться на карті

Лиманський напрямок: окупанти здійснили 18 атак і намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

Атаки росіян на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сіверський напрямок: українські захисники відбили 3 штурми російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Ворог намагається атакувати на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Краматорський напрямок: окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

Бої біля Часового Яру: дивіться на карті

Торецький напрямок: ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

Бої біля Торецька: дивіться на карті

Покровський напрямок: Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

Запеклі бої біля Покровська: дивіться на карті

Курахівський напрямок: ЗСУ відбили 40 атак протягом доби. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Времівський напрямок: противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Гуляйпільський напрямок: росіяни здійснили одну безуспішну атаку в районі Гуляйполя.

Оріхівський напрямок: окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Окупанти намагаються вибити ЗСУ на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Придніпровський напрямок: ворог намагався 5 разів штурмувати позиції Сил оборони.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Оскільки Росія не має успіху, то ворожа авіація продовжує рівняти з землею свої міста і села. Лише за минулу добу окупанти завдали 19 авіаударів 39 КАБами по власній території.

Що стосується Волинського та Поліського напрямків, то ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.