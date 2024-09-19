В общем, на всей линии фронта произошло 187 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Где пытается наступать враг

Харьковское направление: враг пытался дважды штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Кроме того, на этом участке фронта российская армия не прекращает обстрелов гражданского населения.

Купянское направление: за сутки Силы обороны отбили 15 российских атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

Россияне атакуют в направлении Купянска: смотрите на карте

Лиманское направление: оккупанты совершили 18 атак и пытались вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

Атаки россиян на Лиманском направлении: смотрите на карте

Северское направление: украинские защитники отбили 3 штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Враг пытается атаковать на Северском направлении: смотрите на карте

Краматорское направление: оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Бои возле Часового Яра: смотрите на карте

Торецкое направление: враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

Бои возле Торецка: смотрите на карте

Покровское направление: Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

Ожесточенные бои возле Покровска: смотрите на карте

Кураховское направление: ВСУ отбили 40 атак в течение суток. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинская, Дальний, и Желанного Первого.

Какая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

Времовское направление: противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Гуляйпольское направление: россияне совершили одну безуспешную атаку в районе Гуляйполя.

Ореховское направление: оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Оккупанты пытаются выбить ВСУ на Ореховском направлении: смотрите на карте

Приднепровское направление: враг пытался 5 раз штурмовать позиции Сил обороны.

Какова ситуация на других участках фронта

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Поскольку Россия не имеет успеха, то вражеская авиация продолжает сравнивать с землей свои города и села. Только за минувшие сутки оккупанты нанесли 19 авиаударов 39 КАБами по собственной территории.

Что касается Волынского и Полесского направлений, то признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.