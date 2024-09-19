Поэтому наши защитники постоянно модифицируются, собирают средства на лучшие установки. Это 24 Каналу отметил командир fpv расчета батальона беспилотных систем 3 ОШБр Игорь Пыць.

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"У нас с защитой все на достаточном уровне. Но враг старается как-то обходить наши системы РЭБ. Для того мы постоянно модифицируемся, дособираем средства на новые РЭБы, на более серьезные, лучшие установки, которые будут защищать наших бойцов на линии фронта", – подчеркнул он.

Враг использует оптоволокно

Игорь Пыць отметил, что, в частности, российские захватчики используют оптоволокно. Говорится о более точных беспилотниках, однако они ограничены в дальности.

Одна вещь из ноу-хау, которые они используют – это оптоволокно. Но они довольно сильно ограничены в дальности и в возможности маневрирования такими дронами. То есть это дроны, которые используются более точно, которые летят по прямой линии или могут буквально наносить поражение в определенной зоне,

– объяснил он.

Такие оптоволоконные дроны есть и у украинских военных. ВСУ пытаются быть мобильными и не позволять врагу иметь преимущество в этой области.