В заметке UA_REG речь идет именно о наземном роботизированном комплексе с минометом. Наземные дроны все больше будут влиять на развитие войны, уже очевидно, что за ними будущее. Украинские производители объединили гранатометную турель "Буря" компании Frontline и наземную платформу НРК "Термит". В результате создали наземный дрон-гранатомет с превосходными характеристиками.
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Как наземный дрон помогает ССО воевать в Курской области
Меняется эпоха, меняются и методы ведения войны. Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление,
– сказано в сообщении бойцов.
Работа наземного дрона на Курщине: смотрите видео
В "Милитарном" раскрыли название дрона – это "Лють". Он имеет переднюю подвеску и передние поворотные колеса, что дает повышенную проходимость.
А осинтеры даже указали место, где отработал беспилотник. Речь о поселке Волфино.
Характеристики дрона "Лють":
- внутри колес нет воздуха, резина натянута на стальной обод;
- корпус защищен бронированием 4 класса;
- управлять можно с пульта, один оператор может управлять сразу дроном и его боевым модулем;
- дальность связи составляет 2 километра в зоне прямой видимости;
- дальность обнаружения целей оптическими средствами дрона – до 1200 метров;
- основное вооружение – 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ;
- время автономной работы – до 72 часов;
- запас хода – до 20 километров, а продолжительность движения – до 3 часов;
- полная масса "Люти" – 330 килограммов.