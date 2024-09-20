В заметке UA_REG речь идет именно о наземном роботизированном комплексе с минометом. Наземные дроны все больше будут влиять на развитие войны, уже очевидно, что за ними будущее. Украинские производители объединили гранатометную турель "Буря" компании Frontline и наземную платформу НРК "Термит". В результате создали наземный дрон-гранатомет с превосходными характеристиками.

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Как наземный дрон помогает ССО воевать в Курской области

Меняется эпоха, меняются и методы ведения войны. Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление,

– сказано в сообщении бойцов.

Работа наземного дрона на Курщине: смотрите видео

В "Милитарном" раскрыли название дрона – это "Лють". Он имеет переднюю подвеску и передние поворотные колеса, что дает повышенную проходимость.

А осинтеры даже указали место, где отработал беспилотник. Речь о поселке Волфино.

Характеристики дрона "Лють":