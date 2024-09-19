Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. По его словам, на это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины.

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Сколько россиян отвлекли в Курскую область

Сейчас ситуация на фронте до сих пор сложная, на Кураховском на Покровском направлениях продолжают продолжаться тяжелые бои. Однако, как отметил президент, по состоянию на сейчас делается все для устойчивости боевых бригад.

И отдельно – операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия,

– заявил Зеленский.

Более того, по его словам, есть и пополнение обменного фонда для Украины. Поэтому, как отметил, президент, все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне.

К слову, накануне стало известно, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области. Поэтому ее часть остается под контролем украинских военных. Сначала российские захватчики стремились атаковать позиции наших подразделений с флангов.