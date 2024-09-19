Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, на цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території Україні.

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Скільки росіян відвернули у Курську область

Наразі ситуація на фронті й досі складна, на Курахівському на Покровському напрямках продовжують тривати важкі бої. Однак, як зазначив президент, станом на зараз робиться усе для стійкості бойових бригад.

І окремо – операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії,

– заявив Зеленський.

Ба більше, за його словами, є й поповнення обмінного фонду для України. Тож, як зазначив, президент, все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні.

До слова, напередодні стало відомо, що ЗСУ зупинили наступ російських військ у Курській області. Тож її частина залишається під контролем український військових. Спершу російські загарбники прагнули атакувати позиції наших підрозділів з флангів.