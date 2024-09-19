На эту жуткую трагедию в своем вечернем обращении отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас под завалами там могут находиться люди.

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Зеленский отреагировал на удар по Сумам

В настоящее время в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании было около 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала,

– подчеркнул президент.

По его словам, сейчас идет эвакуация людей и проверка того, находится ли кто-то под завалами Известно уже о раненых, по меньшей мере, один человек погиб, поэтому глава государства выразил свои соболезнования.

"Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей – не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки – в настоящее время – российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор.

Обсуждение ситуации на фронте

Как рассказал президент, сегодня было много работы с военными и специальными службами. Он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Службы внешней разведки, а также провел совещание с министром обороны Украины и председателем Службы безопасности Украины.

Формируем наполнение для подробных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донбасса, так и других направлений. Сейчас Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области,

– отметил украинский лидер.

Пока ситуация там остается крайне сложной, ежедневно на Кураховском и Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. В то же время в Курскую область уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных.

"Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю всех наших боевых бригад, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", – сказал Зеленский.

Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз

Владимир Зеленский также сообщил о подготовке к важным переговорам с нашими европейскими партнерами, в частности президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Перед началом зимнего сезона и осенью есть ряд важных вопросов.

По словам президента, насущным приоритетом до сих пор остается энергетика, неизменным приоритетом продолжает быть фронт. В частности, речь идет о поставках и совместном производстве оружия для Вооруженных Сил Украины.

Политическое взаимодействие – мы уже начали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему. Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может,

– рассказал он.

Кроме того, это касается использования замороженных российских активов, направленных на защиту жизни в Украине от агрессии. Пока есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины за счет российских активов, и нужен механизм реализации.

"Чтобы уже в ближайшее время было ощутимо: такая поддержка для Украины есть. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я благодарю всех наших людей! Слава Украине", – резюмировал Зеленский.