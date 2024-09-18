Такую информацию озвучил представитель комендатуры ВСУ и представитель Минобороны Алексей Дмитрашковский в комментарии AFP. Он также рассказал, какая сейчас ситуация на подконтрольной Украине территории там.

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Силы обороны остановили контрнаступление россиян в Курской области

Алексей Дмитрашковский рассказал, что в Курской области российские захватчики стремились атаковать позиции наших подразделений с флангов. Однако попытки оккупантов удалось остановить Силам обороны.

По состоянию на сейчас ситуация стабилизировалась и сегодня все под контролем ВСУ. Несмотря на это, как признал представитель комендатуры, частичного успеха враг все же достиг.

Россияне вошли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, но это все,

– сказал он.

К слову, россияне продолжают пытаться восполнить недостаток сил в Курской области. Для этого враг активизировал мобилизационные мероприятия в Самарской области. Новоприбывших интегрируют в состав 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления. Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш".