За попередньою інформацією, окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків 21 вересня

Ігор Терехов о 22:59 повідомив, що Росія атакувала Харків КАБами й в місті пролунали вибухи. Він закликав місцевих жителів бути обережними.

Однак згодом стало відомо, що окупанти поцілили по багатоповерхівці.

Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається,

– написав Терехов о 23:02.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, у Харкові є два влучання внаслідок обстрілу КАБами.

Голова ОВА Олег Синєгубов написав, що один із них – у Шевченківському районі.

На місця обстрілів виїхали екстрені служби.

Є постраждалі

О 23:27 Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці є щонайменше троє поранених. Однак за кілька хвилин кількість постраждалих швидко зросла до 12.

На жаль, це не остаточна інформація, тож їхня кількість ще може зрости. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери,

– написав Терехов о 23:30.

Варто зазначити, що станом на цю мить повітряна тривога оголошена у більшій частині України – росіяни запустили кілька груп "Шахедів" із різних напрямків.

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Закликаємо українців дослухатися до повітряних тривог та за необхідності переходити в укриття.