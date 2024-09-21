За попередньою інформацією, окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Що відомо про атаку на Харків 21 вересня
Ігор Терехов о 22:59 повідомив, що Росія атакувала Харків КАБами й в місті пролунали вибухи. Він закликав місцевих жителів бути обережними.
Однак згодом стало відомо, що окупанти поцілили по багатоповерхівці.
Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається,
– написав Терехов о 23:02.
За попередніми даними обласної військової адміністрації, у Харкові є два влучання внаслідок обстрілу КАБами.
Голова ОВА Олег Синєгубов написав, що один із них – у Шевченківському районі.
На місця обстрілів виїхали екстрені служби.
Є постраждалі
О 23:27 Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці є щонайменше троє поранених. Однак за кілька хвилин кількість постраждалих швидко зросла до 12.
На жаль, це не остаточна інформація, тож їхня кількість ще може зрости. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери,
– написав Терехов о 23:30.
Варто зазначити, що станом на цю мить повітряна тривога оголошена у більшій частині України – росіяни запустили кілька груп "Шахедів" із різних напрямків.
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