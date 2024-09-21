Близько 23:00 у Харкові почали лунати потужні вибухи. Місцева влада підтвердила приліт у житлову багатоповерхівку.

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Скільки людей постраждали

Станом на 23:30 є інформація про щонайменше 12 постраждалих внаслідок потрапляння КАБу по багатоповерхівці. Із будинку евакуювали 60 людей. Ліквідація наслідків атаки та рятувальна операція тривають.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, було два влучання у Харкові. Один із них – у Шевченківському районі міста.