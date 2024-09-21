Про черговий терористичний обстріл окупантів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також він показав кадри з наслідками обстрілу.

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Наслідки атаки на Нікополь

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також поранень зазнали двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.



Дівчина у важкому стані / фото Сергій Лисак

Потерпілих госпіталізували до лікарні, дитина у важкому стані. Наразі медики надають обом всю необхідну меддопомогу.