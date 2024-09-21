Про черговий терористичний обстріл окупантів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також він показав кадри з наслідками обстрілу.
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Наслідки атаки на Нікополь
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також поранень зазнали двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.
Дівчина у важкому стані / фото Сергій Лисак
Потерпілих госпіталізували до лікарні, дитина у важкому стані. Наразі медики надають обом всю необхідну меддопомогу.
- Зазначимо, що від ранку ворог цілий день обстрілював Нікопольський район артилерією та дронами. Від ворожого терору потерпав райцентр, також під ударом були Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.
- Окрім двох загиблих та поранених, у районі є руйнування. Пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Також понівечені авто, ЛЕП та газогони.
- Крім цього, служби досі продовжують ліквідацію наслідків нічної атаки по Кривому Рогу. За уточненими даними, в місті пошкоджені 14 багатоповерхівок і понад півсотні приватних будинків.
- Двоє поранених досі у лікарні. А 17-річного постраждалого перевели на амбулаторне лікування.