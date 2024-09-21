В Дніпропетровській ОВА показали наслідки нічної атаки російських загарбників. Там також розповіли деталі.

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Який має вигляд Кривий Ріг після атаки окупантів

Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, оприлюднив світлини Кривий Рогу після нічної атаки ворога.

Потрощені звичайні приватні будинки. Та головне, не повернеш людей… Черговий злочин Росії,

– написав він.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото Сергія Лисака

Наслідки атаки Росії по Дніпропетровській області

Сергій Лисак повідомив, що в Кривому Розі, на жаль, є загиблі та постраждалі. Зокрема, ідеться про 3 людей, яких вбила Росія, та 3 поранених.

За його словами, зайнялися 2 приватні будинки. Відомо, що рятувальники приборкали пожежі. Також більше, ніж 20 осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. "Понівечені й школа, гараж та авто. Працюють всі служби", – додав він.

Також Лисак повідомив про наслідки нічної атаки для Дніпра. Так, за уточненою інформацією, пошкоджений також 6-поверховий навчальний корпус, там вибиті вікна. Крім цього, понівечені 3 багатоповерхівки і 72 авто.

Під прицілом російських окупантів цієї ночі була і Нікопольщина.

За словами Сергія Лисака, там атаки тривали від вечора. Противник цілив БпЛА та артилерією. Так, потерпали від ворожих дій Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Відомо, що поранена 38-річна жінка. Вона в лікарні та перебуває у стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло й 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджені автівки", – додав голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог вдарив по Дніпропетровщині / Фото Сергія Лисака