В Днепропетровской ОГА показали последствия ночной атаки российских захватчиков. Там также рассказали детали.

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Как выглядит Кривой Рог после атаки оккупантов

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, обнародовал фотографии Кривой Рога после ночной атаки врага.

Разбиты обычные частные дома. Но главное, не вернешь людей... Очередное преступление России,

– написал он.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото Сергея Лысака

Последствия атаки России по Днепропетровской области

Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В частности, речь идет о 3 людях, которых убила Россия, и 3 раненых.

По его словам, занялись 2 частных дома. Известно, что спасатели укротили пожары. Также более, чем 20 домов повреждены, еще 2 – разрушены. "Изуродованы и школа, гараж и авто. Работают все службы", – добавил он.

Также Лысак сообщил о последствиях ночной атаки для Днепра. Так, по уточненной информации, поврежден также 6-этажный учебный корпус, там выбиты окна. Кроме этого, изуродованы 3 многоэтажки и 72 авто.

Под прицелом российских оккупантов этой ночью была и Никопольский район.

По словам Сергея Лысака, там атаки продолжались с вечера. Противник целился БпЛА и артиллерией. Так, страдали от вражеских действий Никополь, Покровская и Мировская громады.

Известно, что ранена 38-летняя женщина. Она в больнице и находится в состоянии средней тяжести.

"Повреждены 4 дома, АЗС. Загорелся склад частного предприятия. Выгорело и 20 т подсолнечника. Уничтожен погрузчик. Повреждены машины", – добавил председатель Днепропетровской ОГА.

Враг ударил по Днепропетровщине / Фото Сергея Лысака