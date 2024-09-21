Про це повідомили в Сумській ОВА. Зауважимо, що вибухи прогриміли в обласному центрі близько 16:00.

Зверніть увагу Росія ударила по геріатричному пансіонату в Сумах, є загиблі: все, що відомо про цинічну атаку

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Суми 21 вересня

Вдень 21 вересня агресор здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши КАБи.

Попередньо, одна людина отримала травми. Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки,

– написали в ОВА.

Додали, що проводиться ліквідація наслідків російської атаки. Жителів Сумщини закликають берегти себе й рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Зауважимо, що Росія також атакувала Суми близько 18:00. Мер повідомив про 2 вибухи в протилежних районах міста: дачна та промислова зони.

"На зараз без світла район Баранівки – обрив лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило", – зазначив Олександр Лисенко.

Важливо! Наразі інформацію про пошкодження внаслідок російського обстрілу необхідно подавати на лінію 102.