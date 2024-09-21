Об этом сообщили в Сумской ОВА. Заметим, что взрывы прогремели в областном центре около 16:00.

Обратите внимание Россия ударила по гериатрическому пансионату в Сумах, есть погибшие: все, что известно о циничной атаке

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Сумы 21 сентября

Днем 21 сентября агрессор совершил авиационный удар по Сумам, применив КАБы.

Предварительно, один человек получил травмы. Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома,

– написали в ОВА.

В администрации добавили, что проводится ликвидация последствий российской атаки. Жителей Сумщины призывают беречь себя и родных. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Заметим, что Россия также атаковала Сумы около 18:00. Мэр сообщил о 2 взрывах в противоположных районах города – дачной и промышленной зонах.

"На сейчас без света район Барановки – обрыв линии. Вызовов на скорую от пострадавших не поступало", – отметил Александр Лысенко.

Важно! Сейчас информацию о повреждениях в результате российского обстрела необходимо подавать на линию 102.