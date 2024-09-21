Об очередном террористическом обстреле оккупантов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также он показал кадры с последствиями обстрела.

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Последствия атаки на Никополь

К сожалению, в результате этого обстрела погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также ранения получили два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.



Девушка в тяжелом состоянии / фото Сергей Лысак

Пострадавших госпитализировали в больницу, ребенок в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают обоим всю необходимую медпомощь.