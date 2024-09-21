Через це у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Дивіться також Атака на Кривий Ріг: російська ракета вбила у власному будинку 12-річного хлопця та його бабусю

У Кривому Розі буде оголошено день жалоби через нічну атаку

Близько третьої години ночі росіяни завдали по житловому сектору Кривого Рогу ракетного удару. Внаслідок цього, на жаль, є троє загиблих, серед них 12-річний хлопчик із бабусею, та троє постраждалих.

У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога,

– йдеться у повідомленні Вілкула.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим.

Крім того, через атаку там зайнялися 2 приватні будинки. Відомо, що рятувальники приборкали пожежі. Також більше, ніж 20 осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто. Працюють всі служби.