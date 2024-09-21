Звечора росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Закликаємо не ігнорувати тривогу та негайно прямувати в укриття.
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Робота ППО у Києві
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали у Київській ОВА.
Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. Окрім цього, там звернули увагу на те, що не варто нехтувати правилами безпеки. Варто залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.