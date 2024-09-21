Вечером россияне снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа “Шахед”. Призываем не игнорировать тревогу и немедленно направляться в укрытие.

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Работа ПВО в Киеве

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в Киевской ОГА.

Там призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников. Кроме этого, там обратили внимание на то, что не стоит пренебрегать правилами безопасности. Стоит оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Отметим, что поздно вечером россияне ударили КАБами по Харькову, зафиксировано два попадания. В частности, враг попал авиабомбой в жилую многоэтажку. В результате удара известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается.