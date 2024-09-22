️Внаслідок чергового обстрілу постраждали понад 20 людей, серед яких – троє дітей.
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Ворог використав ФАБи
У поліції уточнили, що противник для удару по Харкову використав три ФАБи. Зафіксовані влучання у Шевченківському районі та передмісті. Одна із бомб влучила перед 16-поверховим будинком.
З багатоповерхівки евакуювали понад 80 мешканців.
Який вигляд має зруйнована багатоповерхівка у Харкові / Фото Олег Синєгубов
Вогнеборці ліквідували пожежі 4 автомобілів на загальній площі 50 метрів квадратних. Чотири цивільні транспортні засоби згоріли повністю, пошкоджені – 21. На місце події працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики.
Наслідки нічого удару по Харкову 21 вересня / Фото ДСНС і Поліція Харківщини
У прокуратурі розповіли, що, попередньо, Харків був атакований бомбами, які випустив Су-34 з району Бєлгорода.
Росіяни скинули бомби на Харків та передмістя: дивіться відео