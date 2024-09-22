У Запорізькій області повітряна тривога залунала після 22:00. Тоді Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, що створювала загрозу застосування росіянами авіаційних засобів ураження.

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Ворог міг вперше вдарити КАБом по Запоріжжю

О 22:37 стало відомо про пуск КАБу на Запоріжжі. О 23:04 жителів Запоріжжя закликали терміново пройти в укриття. Приблизно у той самий час у місті було чути вибухи. Їх підтвердив, зокрема голова ОВА Іван Федоров. Окремі телеграм-канали повідомили про серію вибухів.

Моніторингові канали пишуть, що окупанти вперше вдарили по Запоріжжю КАБами. У місті в деяких районах зникло світло.

Раніше, російські КАБи не діставали до Запоріжжя.

О 23:28 було оголошено відбій тривоги.

До слова, пізно увечері 21 вересня окупанти обстріляли Харків авіабомбами, влучивши біля під'їзду житлового багатоповерхового будинку. З 16-поверхового будинку евакуювали понад 80 людей, понад 20 осіб отримали поранення, серед них – троє дітей.