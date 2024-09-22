Біля 21:30 на Сумщині оголосили повітряну тривогу. Як пояснили військові, над регіоном нависла загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження. На північно-східному напрямку була зафіксована активність тактичної авіації окупантів.

Дивіться також У Тернополі чули вибух: у місті частково зникло світло

О 21:32 Повітряні сили повідомили про пуск КАБу на Сумщину, а близько 22:00 про проліт ракети над областю у південно-західному напрямку.

О 22:10 міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про приліт.

Попередньо, внаслідок удару по Конотопу, поранених та загиблих немає, уточнив посадовець.