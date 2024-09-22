Близько 21:00 у Тернополі було чути гучний звук, схожий на вибух. За попередньою інформацією ДСНС, виникла проблема із трансформатором на вулиці Лукіяновича, 8.

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Що сталося

На місце події направлено відділення чергового караулу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ та ОКЦ Головного управління.

По прибутті встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Загорілася частина трансформатора.

Наразі очікується приїзд бригади РЕМу. Внаслідок інциденту без світла залишилися вулиці Чорновола та Франка.

Проблему вирішують працівники обласних електромереж, повідомили у міськраді. За годину планують відновити електрику.

До слова, сьогодні увечері вибух лунав в Ужгороді. Там, за словами очевидців, чоловік кинув гранату з вікна багатоповерхівки. Порушник втік, але згодом був затриманий правоохоронцями. Як пишуть у ЗМІ, зловмисник – 24-річний мешканець будинку, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.